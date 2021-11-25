Наращивание войск России на границах с Украиной: Зеленский снова поговорил с главой Евросовета

Наращивание войск России на границах с Украиной: Зеленский снова поговорил с главой Евросовета

Это уже второй разговор Зеленского с главой Европейского совета Шарлем Мишелем.

Президент Украины Владимир Зеленский во второй раз за месяц провел телефонный разговор с главой Европейского совета Шарлем Мишелем из-за существенной концентрации российских войск вдоль украинских границ.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Владимир Зеленский проинформировал Шарля Мишеля об усилиях Украины, направленных на мирное урегулирование украинско-российского конфликта.

В свою очередь, Шарль Мишель сообщил о результатах своего вчерашнего разговора с президентом страны-агрессором РФ Владимиром Путиным. "Одним из этих результатов убежденность, что деэскалации ситуации могли бы помочь контакты между украинской и российской сторонами с участием ЕС", — заверил глава Евросовета.

Зеленский и Шарль Мишель договорились и дальше координировать свои позиции относительно путей урегулирования украинско-российского конфликта. Кроме того, лидеры Украины и Евросовета также обсудили подготовку запланированного на 15 декабря саммита Восточного партнерства.

Напомним, вечером 15 ноября украинский президент Владимир Зеленский и глава Европейского совета Шарль Мишель обсудили ситуацию безопасности вдоль границ Украины и миграционный кризис в Беларуси.

Читайте также: