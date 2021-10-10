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Нардеп Батенко призвал допросить политиков, которые "хайпуют" на смерти депутата Полякова

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Нардеп Батенко призвал допросить политиков, которые "хайпуют" на смерти депутата Полякова

Право на владу

Тарас Батенко призвал правоохранителей отреагировать на манипуляции вокруг смерти нардепа Антона Полякова.

Депутатов, которые, ссылаясь на анонимные источники в правоохранительных органах, делают громкие и компрометирующие заявления в СМИ и "хайпуют" на смерти нардепа Антона Полякова, нужно допросить в полиции.

Об этом говорится в депутатском обращении сопредседателя депутатской группы "Партия" За будущее", народного депутата Тараса Батенко к министру внутренних дел Денису Монастырскому, генпрокурору Ирине Венедиктовой и главе СБУ Ивану Баканову.

Батенко обратил внимание, что через несколько дней после смерти Полякова в публичном пространстве появилось множество комментариев, теорий и мнений "экспертов", которые откровенно "хайпуют" на теме гибели политика. Он призвал допросить парламентариев, "позволяют себе громкие, компрометирующие заявления в СМИ, ссылаясь на анонимные источники информации в правоохранительных органах".

"Возникает вопрос, каким образом такие лица оперируют информацией, о которой не уведомлены родственники, не подтверждена ни одним правоохранительным органом? Это банальное желание пропиариться или у правоохранителей есть проблемы с внутренней безопасностью?", — отмечает нардеп.

По словам Батенко, все близкие и знакомые Полякова шокированы различными слухами в СМИ, ведь умершего нардепа не было замечено в употреблении наркотических средств.

Народный депутат призывает правоохранительные органы провести независимое расследование гибели Антона Полякова и сообщить о его результатах.

"В противном случае будем считать заявления людей, которые не уполномочены правоохранительными органами, пробой пера для навязывания обществу мнения, что политик сам виноват в своей смерти, попыткой" замять "реальную причину его гибели", — говорится в запросе.

Напомним, что нардепа Антона Полякова нашли мертвым ночью 8 октября. Он ехал в такси, где ему стало крайне плохо.

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