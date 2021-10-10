Нардеп Батенко призвал допросить политиков, которые "хайпуют" на смерти депутата Полякова

Тарас Батенко призвал правоохранителей отреагировать на манипуляции вокруг смерти нардепа Антона Полякова.
Депутатов, которые, ссылаясь на анонимные источники в правоохранительных органах, делают громкие и компрометирующие заявления в СМИ и "хайпуют" на смерти нардепа Антона Полякова, нужно допросить в полиции.
Об этом говорится в депутатском обращении сопредседателя депутатской группы "Партия" За будущее", народного депутата Тараса Батенко к министру внутренних дел Денису Монастырскому, генпрокурору Ирине Венедиктовой и главе СБУ Ивану Баканову.
Батенко обратил внимание, что через несколько дней после смерти Полякова в публичном пространстве появилось множество комментариев, теорий и мнений "экспертов", которые откровенно "хайпуют" на теме гибели политика. Он призвал допросить парламентариев, "позволяют себе громкие, компрометирующие заявления в СМИ, ссылаясь на анонимные источники информации в правоохранительных органах".
"Возникает вопрос, каким образом такие лица оперируют информацией, о которой не уведомлены родственники, не подтверждена ни одним правоохранительным органом? Это банальное желание пропиариться или у правоохранителей есть проблемы с внутренней безопасностью?", — отмечает нардеп.
По словам Батенко, все близкие и знакомые Полякова шокированы различными слухами в СМИ, ведь умершего нардепа не было замечено в употреблении наркотических средств.
Народный депутат призывает правоохранительные органы провести независимое расследование гибели Антона Полякова и сообщить о его результатах.
"В противном случае будем считать заявления людей, которые не уполномочены правоохранительными органами, пробой пера для навязывания обществу мнения, что политик сам виноват в своей смерти, попыткой" замять "реальную причину его гибели", — говорится в запросе.
Напомним, что нардепа Антона Полякова нашли мертвым ночью 8 октября. Он ехал в такси, где ему стало крайне плохо.
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