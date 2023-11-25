Нардеп Данилов из "Батьківщини" написал заявление о сложении мандата: документ

Народный депутат Виталий Данилов из фракции "Батьківщина" написал заявление о досрочном прекращении полномочий.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram и обнародовал соответствующее заявление.

"Ну, уже официально: депутат Виталий Данилов (Батьківщина) складывает мандат. Вот заявление. Он прошел по общему округу, поэтому вместо него зайдет следующий коллега по списку. Голосование за поддержку сложения мандата будет 8 декабря", — написал Железняк.

Заявление на составление мандата от Виталия Данилова / Фото: Telegram-канал Ярослава Железняка

В то же время нардеп отметил, что Данилов в Раде почти не появлялся.

"PS Несмотря на то, что его фракция сидит рядом с нами… честно говоря, впервые по фото узнал такого коллегу", — добавил Ярослав Железняк.

Напомним, в июле Верховная Рада Украины досрочно прекратила полномочия народного депутата от запрещенной партии ОПЗЖ Татьяны Плачковой, которая накануне решила сложить депутатский мандат.

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