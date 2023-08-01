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Нардеп Гончаренко заявил о назначении Резникова послом: в МИД отреагировали

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Нардеп Гончаренко заявил о назначении Резникова послом: в МИД отреагировали

Алексей Гончаренко. / Фото: УНИАН

Министерство возмутилось заявлением депутата.

В украинском МИД отреагировали на информацию народного депутата Алексея Гончаренко о том, что министр обороны Алексея Резникова могут уволить с должности и назначить послом в Великобритании.

Об этом пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко сказал в комментарии "Интерфакс-Украина".

Николенко заявил, что назначением послов занимается президент Владимир Зеленский. Представитель МИД призвал политиков не заниматься кадровыми вопросами.

"Рассмотрение соответствующих кандидатур продолжается. В то же время призываем украинских народных депутатов, в частности Алексея Гончаренко, не заниматься кадровыми назначениями в сфере внешней политики, поскольку эта тематика не относится к их профессиональной компетенции", — отметил Николенко.

Заявление Гончаренко

Во вторник, 1 августа, депутат Алексей Гончаренко со ссылкой на собственные источники сообщил о том, что Алексей Резников может уйти из Минобороны на новую должность. Вроде бы его должны назначить послом Украины в Британии. Дипломатическое кирсло стало свободным после увольнения Вадима Пристайко 21 июля.

"Еще после яиц по 17 грн были активные попытки снять Резникова и поставить вместо него Буданова. Вместе с тем Резников и сам не прочь уйти с должности министра.   Он хотел перейти в Министерство юстиции. Но после увольнения Пристайко с должности посла в ОП решили по своей новой традиции отправить послом не профессионального дипломата, а министра", — написал он.

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Дата публикации
Просмотры
953
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