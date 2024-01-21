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Нардеп хочет отменить визит "лидера другого государства" после антиукраинских заявлений премьера Словакии

Нардеп хочет отменить визит "лидера другого государства" после антиукраинских заявлений премьера Словакии

Нардеп хочет отменить визит "лидера другого государства" после антиукраинских заявлений премьера Словакии

Нардеп Александр Мережко/Facebook: Александр Мережко

Депутат Верховной Рады требует решительной реакции из-за заявлений "лидера другого государства", которыми тот ставит под сомнение суверенитет Украины.

Депутат Верховной Рады и глава парламентского комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко требует решительной реакции из-за заявления "лидера другого государства", которыми он ставит под сомнение суверенитет Украины.

Об этом он написал в Facebook.

"У каждого государства должен быть какой-то минимум самоуважения. Абсолютно недопустимо делать вид, что ничего не происходит, когда лидер другого государства делает заявления, которые ставят под сомнение суверенитет государства. Это уже та "красная линия", которая требует решительной и недвусмысленной реакции, особенно когда лидер другого государства делает такие позорные заявления накануне визита в то государство, суверенитет которого он отрицает", – говорится в его сообщении.

Мережко добавил, что "в таких случаях визит отменяют, а МИД делает соответствующее заявление, направленное на защиту суверенитета и чести своего государства".

Мережко написал сообщение после антиукраинских заявлений премьер-министра Словакии Роберта Фицо, у которого на среду, 24 января, запланирован визит в Украину.

В комментариях под своим постом на вопрос читателей, имеет ли Мережко в виду Роберта Фицо, он отказался подтверждать или опровергать это и подчеркнул, что это его "общее наблюдение как юриста-международника".

Комментарии под постом нардепа Александра Мережко / ©
Комментарии под постом нардепа Александра Мережко

Напомним, ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо делал скандальное заявление о войне в Украине. Мол, даже с деньгами и всем западным оружием ему не удастся победить агрессорку Россию на поле боя.

Также он сказал, что во время встречи с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем он намерен сказать, что будет всячески блокировать вступление Украины в НАТО.

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