Нардеп хочет отменить визит "лидера другого государства" после антиукраинских заявлений премьера Словакии

Депутат Верховной Рады и глава парламентского комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко требует решительной реакции из-за заявления "лидера другого государства", которыми он ставит под сомнение суверенитет Украины.

Об этом он написал в Facebook.

"У каждого государства должен быть какой-то минимум самоуважения. Абсолютно недопустимо делать вид, что ничего не происходит, когда лидер другого государства делает заявления, которые ставят под сомнение суверенитет государства. Это уже та "красная линия", которая требует решительной и недвусмысленной реакции, особенно когда лидер другого государства делает такие позорные заявления накануне визита в то государство, суверенитет которого он отрицает", – говорится в его сообщении.

Мережко добавил, что "в таких случаях визит отменяют, а МИД делает соответствующее заявление, направленное на защиту суверенитета и чести своего государства".

Мережко написал сообщение после антиукраинских заявлений премьер-министра Словакии Роберта Фицо, у которого на среду, 24 января, запланирован визит в Украину.

В комментариях под своим постом на вопрос читателей, имеет ли Мережко в виду Роберта Фицо, он отказался подтверждать или опровергать это и подчеркнул, что это его "общее наблюдение как юриста-международника".

Комментарии под постом нардепа Александра Мережко

Напомним, ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо делал скандальное заявление о войне в Украине. Мол, даже с деньгами и всем западным оружием ему не удастся победить агрессорку Россию на поле боя.

Также он сказал, что во время встречи с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем он намерен сказать, что будет всячески блокировать вступление Украины в НАТО.

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