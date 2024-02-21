Нардеп из фракции "Слуга народа" сложил полномочия: что произошло

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Вячеслав Медяник решил досрочно прекратить свои полномочия в Верховной Раде.

На официальном сайте Верховной Рады отмечается, что его заявление будет рассмотрено в четверг, 22 февраля, во время заседания Комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы ВРУ.

В комментарии агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук сообщила, что Вячеслав Медяник написал заявление по собственному желанию из-за ухудшения состояния здоровья.

Накануне издание ZN.UA со ссылкой на собственные источники сообщало, что Медяник испытывает серьезные проблемы со здоровьем и планирует выехать на лечение за границу.

Что известно о Вячеславе Медянике

Вячеслав Медяник был избран в парламент по 27-му одномандатному избирательному округу Днепропетровской области. В настоящее время 37-летний депутат занимает должность заместителя председателя комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

По данным движения "Чесно", в 2019 году Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла производство по факту переписки Медяника, в которой он обсуждал, как "решить вопрос с прокурорами".

В конце 2022 года он проголосовал за градостроительную реформу, которая внедрялась в интересах застройщиков и нивелировала влияние граждан на восстановление Украины. Из-за сопротивления общественности на начало 2024 года президент не подписал этот законопроект.

Семья народного депутата имеет самое большое количество недвижимости среди днепровских мажоритарщиков. До 2019 года Вячеслав Медяник был предпринимателем.

Напомним, 21 февраля, закончилась встреча фракции "Слуга народа" с президентом Владимиром Зеленским. Она привлекла большое внимание СМИ, поскольку это первое собрание в широком формате с начала полномасштабного вторжения.

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