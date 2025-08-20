Нардеп Копытин выступает за новую архитектуру украинского оборонного производства

Реклама

Об этом пишет политолог, аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова.

«Развитие отечественного оборонно-промышленного комплекса – это не только о войне, но и о стратегическом будущем Украины, ключе к безопасности и экономическому росту. Сейчас у нас есть шанс создать мощную военную индустрию, которая не только защищает, но и развивает экономику, поддерживает инженерную школу, открывает экспортный потенциал, а главное создает рабочие места. Нам нужны идеи, технологии и инновации, позволяющие украинской армии быстрее получать современное снаряжение. Среди подобных идей можно выделить «военный технопарк» или платформа DOT-Chain Defence, которые отстаивает нардеп Игорь Копытин, – пишет эксперт.

Решмедилова подчеркивает, что это позволяет объединять разработчиков, производителей и тестировщиков, сокращая бюрократию и снабжая армию современным снаряжением. Вместо того, чтобы неделями или месяцами ждать согласования документов, можно сразу обмениваться идеями и тестировать готовые образцы. Это значительно ускоряет процесс.

Много сейчас дискуссий идет вокруг необходимости дать разрешение на экспорт некритического оружия, а также произвести автоматизацию закупок, интеграцию блокчейн-решений. Это сделает процесс закупок максимально прозрачным и доступным для контроля. Каждый сможет видеть, что, где и за сколько было закуплено. Блокчейн обеспечивает неизменность данных, что исключает возможность их подделки или подлога. В результате валюта от экспорта реинвестируется в оборонку, а прозрачные цифровые платформы, как DOT-Chain, обеспечивают скорость и минимизируют коррупционные риски.

Народный депутат Копытин отмечает , что оборонная промышленность имеет стратегическое значение для Украины, поэтому нужны стимулы для роста сектора ВПК. Именно поэтому предложенный Реестр предприятий ОПК – резидентов Defence City станет инструментом предоставления налоговых льгот, упрощения таможенных процедур и экспортного контроля, предоставления дополнительных гарантий защиты и поддержки для релокации.