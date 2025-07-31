Нардеп Костюк заявил о выходе из "Слуги народа": какую причину назвал

Дмитрий Костюк

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Народный депутат-мажоритарщик Дмитрий Костюк заявил о выходе из фракции «Слуга народа».

Об этом он сказал во время сегодняшнего заседания Верховной Рады.

Костюк заявил, что причина такого решения — голосование на прошлой неделе за скандальный законопроект №12414.

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«Я вышел на Майдан в первую ночь Революции достоинства. И это было как вчера, я помню наши эмоции и наши стремления. Я всегда был за Европейский выбор Украины, прочь от Москвы. И именно Революция достоинства ценой жизней лучших наших соотечественников сделала этот цивилизационный выбор. Есть много вопросов к НАБУ и САП — пиар бесконечно, а посадок топ-коррупционеров мало. Есть вопрос вообще о конституционности этих органов. Но создание антикоррупционной системы — это один из главных результатов Революции достоинства, которая для меня не пустые слова…», — заявил народный депутат.

В то же время Костюк заверил, что поддерживает президента Зеленского, защищает его «от нападок оппозиции».

«Я считаю, что нашего президента недостаточно ценят, он выполняет титаническую работу», — сказал нардеп.

Отметим, что Костюк голосовал за принятие предыдущего закона о НАБУ и САП, согласно которому антикоррупционные органы стали зависимыми от решений генпрокурора.

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Кто такой Дмитрий Костюк

Дмитрий Сергеевич Костюк был избран в 2019 году в 65-м округе (Звягельский район Житомирской области). Победа Костюка была неожиданностью для политических экспертов, ведь фаворитом избирательной гонки в этом округе считали бывшего спикера Верховной Рады Владимира Литвина, который родом из Звягельского района.

До парламента Костюк работал журналистом на телеканале «Эспрессо», был аспирантом исторического факультета КНУ им. Шевченко.

Напомним, что сегодня, 31 июля, Верховная Рада приняла новый закон о возвращении независимости НАБУ и САП, который подал в парламент лично Владимир Зеленский.