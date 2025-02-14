Нардеп Кучеренко обвинил "Нефтегаз" в закупках дорогого газа и продаже по низким ценам

Газовая политика "Нафтогаза" остается непрозрачной, а действия компании вызывают все больше вопросов. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам энергетики и ЖКУ Алексей Кучеренко. По его словам, ситуация на рынке газа в Украине чревата стабильностью энергосистемы, поскольку государственный монополист действует вопреки экономической логике.

"Дочерняя компания Нафтогаза Укртрансгаз покупает импортный газ уже по 32.5 тыс грн. (790 долларов) за тысячу кубов. Покупает очень большими объемами. Цена уже более чем в 2 раза больше, чем была летом 2024 года, когда его нужно было активно закачивать в хранилища", – написал Кучеренко.

По словам депутата, "Нефтегаз" продает газ на внутреннем рынке по цене 17 тыс. грн за тысячу кубометров, фактически обваливая рынок. Он также отметил, что компания сделала все, чтобы минимизировать добычу частными компаниями.

"«Эффективность» – зашкаливает! Как вы думаете – кто по концу за все это заплатит?! И откуда возьмутся деньги на сверхбольшую потребность импортного газа на следующий отопительный сезон?" – подчеркнул Кучеренко.

Ранее Временная следственная комиссия Верховной Рады по энергетике инициировала аудит "Нафтогаза" из-за дефицита газа.