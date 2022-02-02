Нардеп Кузьминых, пойманный на взяточничестве, просит временно исключить его из "Слуги народа"

Нардеп Кузьминых, пойманный на взяточничестве, просит временно исключить его из "Слуги народа"

Его просьба об исключении будет рассмотрена на ближайшем заседании фракции "Слуга народа".

Народный депутат от партии "Слуга народа" Сергей Кузьминых, которого на днях Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) разоблачило на получении взятки более чем в полмиллиона гривен, просит временно исключить его из фракции.

Об этом сообщила глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк в Facebook.

По ее словам, нардеп Сергей Кузьминых направил ей и главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамию письмо с просьбой исключить его из числа членов партии временно, с возможностью возвращения, если его невиновность будет доказана в установленном законом порядке.

Елена Шуляк сообщила, что его заявление будет рассмотрено на ближайшем заседании фракции.

Напомним, в пятницу, 28 января, в НАБУ сообщили о разоблачении действующего народного депутата Украины на "горячем" при получении неправомерной выгоды в размере 558 тыс. грн. По данным следствия, Кузьминых получил средства при содействии в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

Впоследствии в "Слуге народа" подтвердили задержание нардепа-однопартийца Сергея Кузьминых на получении взятки. Глава фракции Давид Арахамия рассказал, что для однопартийцев эта новость стала шоком, поскольку Сергей Кузьминых пользовался заслуженным доверием, как волонтер, брат легендарного комбата киборгов, бывшего кремлевского заключенного Олега Кузьминых.

Следует отметить, что парламентская партия "Слуга народа" созывает срочное заседание Верховной Рады из-за ряда уголовных производств против действующих народных депутатов. В частности, на заседании планируют заслушать главу МВД Дениса Монастырского, генпрокурора Ирину Венедиктову и главу ГБР Алексея Сухачева по расследованию дел против нардепов.

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