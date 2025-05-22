Нардеп Кузьминых второй раз подряд не явился на суд: заседание перенесено на 26 мая

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Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на UNN .

Причиной неявки парламентария на этот раз стала его командировка в Республику Молдова, которая продолжается с 19 по 25 мая.

Защита Кузьминых подала ходатайство о переносе заседания, ссылаясь на "межпарламентское сотрудничество" депутата.

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По информации Центра противодействия коррупции, подобные ситуации случаются регулярно – среди причин также были лечение, работа в Верховной Раде и заграничные командировки.

Коллегия судей приняла решение перенести рассмотрение дела на 26 мая в 14:30. В то же время суд уведомил аппарат Верховной Рады о графике судебных заседаний для планирования дальнейших командировок Кузьминых.

Напомним, Сергей Кузьминых, председатель подкомитета по вопросам фармации и фармацевтической деятельности, был задержан в январе 2022 года при получении неправомерной выгоды в размере 558 тысяч гривен. По версии следствия деньги он получил при содействии в подписании контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области. Дело рассматривает Высший антикоррупционный суд, а стадия исследования доказательств длится уже более двух лет.

Эксперты антикоррупционных организаций выражают обеспокоенность по поводу затягивания процесса, ведь срок давности по этому делу истекает менее чем через два года.

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