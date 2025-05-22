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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Нардеп Кузьминых второй раз подряд не явился на суд: заседание перенесено на 26 мая

Высший антикоррупционный суд Украины второй раз подряд отложил рассмотрение дела в отношении народного депутата Сергея Кузьминых, обвиняемого во взяточничестве.

Нардеп Кузьминых второй раз подряд не явился на суд: заседание перенесено на 26 мая

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на UNN .

Причиной неявки парламентария на этот раз стала его командировка в Республику Молдова, которая продолжается с 19 по 25 мая.

Защита Кузьминых подала ходатайство о переносе заседания, ссылаясь на "межпарламентское сотрудничество" депутата.

По информации Центра противодействия коррупции, подобные ситуации случаются регулярно – среди причин также были лечение, работа в Верховной Раде и заграничные командировки.

Коллегия судей приняла решение перенести рассмотрение дела на 26 мая в 14:30. В то же время суд уведомил аппарат Верховной Рады о графике судебных заседаний для планирования дальнейших командировок Кузьминых.

Напомним, Сергей Кузьминых, председатель подкомитета по вопросам фармации и фармацевтической деятельности, был задержан в январе 2022 года при получении неправомерной выгоды в размере 558 тысяч гривен. По версии следствия деньги он получил при содействии в подписании контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области. Дело рассматривает Высший антикоррупционный суд, а стадия исследования доказательств длится уже более двух лет.

Эксперты антикоррупционных организаций выражают обеспокоенность по поводу затягивания процесса, ведь срок давности по этому делу истекает менее чем через два года.

Дата публикации
Количество просмотров
60
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