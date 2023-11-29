Нардеп Лабазюк вышел из-под стражи через несколько часов после суда – за него внесли более 40 млн грн залога

Сергей Лабазюк вышел из-под стражи менее чем через сутки после решения суда.

Народный депутат Сергей Лабазюк вышел из-под стражи 28 ноября, в тот же день, когда суд принял решение отправить его в СИЗО. За него внесли 40,2 млн грн залога.

Об этом сообщили в СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Нардеп вышел из под стражи под обязанности. Таким образом, он пробыл в СИЗО меньше суток.

Сергей Лабазюк заявил, что во время судебного заседания возникло больше вопросов, чем ответов к детективам НАБУ и прокурору. Нардеп также призвал общество не делать поспешных выводов и не вешать клише "борец с коррупцией" или "коррупционер".

Дело Сергея Лабазюка

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) 28 ноября избрал меру пресечения для народного депутата группы "За будущее" Сергея Лабазюка из Хмельнитчины — два месяца содержания под стражей с правом внесения залога в размере 40 миллионов гривен.

НАБУ и САП 21 ноября сообщили о подозрении народному депутату. По данным следствия, Лабазюк и его сообщники пытались подкупить вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова, а также главу Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафу Найема.

Теперь депутат и его сообщник подозреваются по ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет заключения с конфискацией имущества или без нее.

Напомним, ВАКС избрал меру пресечения бывшему заместителю главы Госспецсвязи Виктору Жору.

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