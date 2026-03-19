Нардеп Марченко получила приговор за махинации с системой "Шлях": что решил суд
Депутат с помощницей обещали внести в систему «Шлях» двух волонтеров призывного возраста, что позволило бы им выехать за границу.
Высший антикоррупционный суд Украины 19 марта вынес приговор народному депутату от «Слуги народа» Людмиле Марченко и ее помощнице. За взятку и обещание внести мужчин в систему «Шлях» фигурантки получили реальные сроки заключения.
Об этом сообщила общественная организация Transparency International Ukraine.
ВАКС признал Марченко и ее помощницу Анастасию Колесник виновными по делу о получении взятки. По данным следствия, они пообещали внести в систему «Шлях» двух волонтеров призывного возраста, что позволило бы им выехать за границу.
Суд постановил для нардепа наказание в виде двух лет заключения. Кроме того, ей запрещено в течение трех лет занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления.
Колесник назначили два года заключения. Дополнительно ей запретили в течение трех лет работать в организациях, связанных с оформлением разрешений на пересечение государственной границы.
Напомним, в 2023 году НАБУ и САП сообщили, что Марченко и ее помощницу подозревают в получении 5300 долл. взятки за внесение данных в систему «Шлях» для выезда за границу. Во время передачи второй части взятки в 2800 долл. депутат пыталась избавиться от денег, выбросив их через забор, что зафиксировали правоохранители.