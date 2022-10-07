Нардеп назвал предприятия российских олигархов, которые нужно национализировать

За девять месяцев войны Верховная Рада так и не смогла законодательно обеспечить быструю национализацию сотен предприятий, принадлежащих российским олигархам и продолжающих работать в Украине.

Об этом с трибуны парламента заявил глава депутатской группы "Партія "За майбутнє" Тарас Батенко и призвал народных депутатов из других фракций поддержать президентский законопроект.

"Хочу напомнить, что скоро девятый месяц войны, а десятки, если не сотни предприятий, связанных с российскими олигархами, дальше активно работают в Украине. Я назову некоторые: "Ориана" – химическое предприятие в Калуше, владелец Мамедов ( "Лукойл"), николаевский глиноземный завод — Дерипаска (РУСАЛ), Краматорский ферросплавный завод, энергораспределительные компании, торговые центры в Киеве, сети "Брокард", "Спортмастер" и т.д. Мне выступления не хватит, чтобы их перечислить. Поэтому я хочу напомнить нашим коллегам-депутатам Верховной Рады о том, что президент в своем недавнем обращении к парламенту сказал, что мы должны национализировать российские предприятия и не допустить, чтобы они дальше, на девятом месяце войны, парламент смог это "родить" и запретить им зарабатывать деньги на Украине", – заявил Тарас Батенко.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский призвал украинский парламент без промедлений принять закон о национализации всех российских активов, который значительно упростит эту процедуру. В частности, из-за несовершенного законодательства российские олигархи через суды снимают арест со своего имущества, как это произошло с 35 объектами недвижимости ООО "Карпатнефтехим", принадлежащего владельцу "Лукойла" Ильхаму Мамедову.