Нардеп, объявленный в международный розыск, продолжает голосовать в ВР из-за границы: подробности

Дмитрук голосовал на заседании Комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

Народный депутат от "Слуги народа", бежавший из страны внефракционный Артем Дмитрук дистанционно голосовал на заседании Комитета Верховной Рады.

Об этом сообщила лидер общественной инициативы "Игла" Ирина Федоров, а также эту информацию подтвердил народный депутат Алексей Гончаренко.

"Дмитрук сегодня голосовал на комитете онлайн. 3,14 с глазам!!! Были правоохранители — Нацпол был онлайн. Ну не ИТМ. Живите с этим", — отметила она.

Она сообщила, что направлен запрос для выяснения ситуации.

Гончаренко рассказал, что Дмитрук принимал участие в заседании Комитета по правоохранительной деятельности.

"По моей информации, беглец-нардеп Дмитрук действительно участвовал в заседании Комитета по вопросам правоохранительной деятельности и действительно голосовал в комитете за один из законопроектов после своего бегства!", — написал Гончаренко.

Напомним, ранее в ДБР подтвердили, что Дмитрук действительно нелегально покинул Украину и начали устанавливать лиц, которые помогли нардепу бежать за границу.

Читайте также: