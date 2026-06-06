Нардеп: олигарх Абрамович тайно посещал Киев для встречи с Зеленским

Абрамович и Путин / © Getty Images

Реклама

Бизнесменом, который, по версии диктатора Путина, встретился на днях в Киеве с президентом Владимиром Зеленским, является российский миллиардер Роман Абрамович.

Об этом утверждает народный депутат Алексей Гончаренко.

По его информации, такая встреча действительно состоялась и речь идет о Романе Абрамовиче. Гончаренко пишет, что именно Абрамович приезжал в Киев, чтобы встретиться с президентом и передать информацию от него Путину.

Реклама

«Как мы узнали, был выстроен канал коммуникации — Зеленский российский олигарх — Путин. Очень прямой канал коммуникации. Очевидно, что этот канал коммуникации разрушен. Он должен был быть в тишине. Путин же сознательно о нем рассказал», — предполагает нардеп.

Заметим, что в Офисе президента не комментировали слухи о якобы встрече главы государства с российским олигархом. Сам Абрамович публично не подтверждал и не опровергал информацию о поездке в Киев и встрече с Зеленским.

Что заявил диктатор Путин

Напомним, российский диктатор Путин на своем Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) рассказал, что в конце мая ему позвонил по телефону «один из представителей российских бизнес-кругов» и сообщил, что его пригласили в Киев. Диктатор не раскрыл личность собеседника, но отметил, что знает его очень давно, и назвал порядочным человеком, которому доверяет.

«Он поехал в Киев и встречался с этим господином — автором этого письма (речь идет о письме Зеленского к Путину — Ред.). У него там в резиденции», — объяснил Путин.

Реклама

По словам диктатора, по возвращении бизнесмен якобы передал ему устную просьбу Владимира Зеленского о встрече.

Путин утверждает, что эта встреча прошла 21 мая. Диктатор пожаловался, что 22 мая ВСУ нанесли удар по Старобельску. Напомним, что российская пропаганда утверждает, что в результате удара погибли студенты, а не российские оккупанты.

Что известно о роли Абрамовича

Весной 2022 Абрамович присутствовал на переговорах России и Украины в Стамбуле. Financial Times рассказывала, что Абрамович тогда стал «доверенным лицом» Путина.

«Он частично модерирует процесс с точки зрения того, чтобы не было какого-то недоразумения „на входе“. То есть, когда сторона что-то заявляет, а другая сторона это не так понятна с точки зрения логистики переговорного процесса», — говорил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Реклама

Абрамович занимает 377 место в списке самых богатых людей мира по версии Forbes. Его состояние сейчас оценивается в $9,3 млрд.

Напомним, президент Зеленский опубликовал открытое письмо Путину с предложением личной встречи и назвал формат переговоров.

Новости партнеров