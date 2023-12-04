Нардеп от "ОПЗЖ" ездил в Венгрию в "трехдневные" командировки, продолжавшиеся 2 месяца — Схемы

Борт дважды брал командировку на три дня, но оставался за границей по одному месяцу.

Народный депутат Виталий Борт из депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" (бывшая ОПЗЖ) в апреле и июле 2023 года выезжал за границу в трехдневные командировки по согласованию председателя Верховной Рады. Однако оба раза оставался за границей еще на месяц.

Об этом говорится в расследовании проекта " Схемы " (Радио Свобода) со ссылкой на данные пересечения границы.

Расследователи установили, что Борт покинул страну через КПП "Лужанка" на границе с Венгрией 12 апреля 2023 года и вернулся по тому же маршруту через месяц – 12 мая 2023 года. Однако командировку он получил всего на три дня – с 12 по 14 апреля 2023 года. Таким образом, нардеп пробыл за границей на 28 дней больше.

2 июля 2023 года депутат выехал через КПП "Лужанка" в Венгрию, а вернулся 30 июля. В аппарате Верховной Рады по запросу журналистов признали, что действительно имел командировку в Венгрию, но опять же всего на три дня – от 3 до 5 июля.

Сам депутат не прокомментировал журналистам, почему находился за границей дольше, чем было разрешено командировкой.

По информации журналистов, всего с начала полномасштабного вторжения РФ Виталий Борт восемь раз выезжал за границу, где провел 207 дней.

С кем встречался в Венгрии

В отчетах Борта, который журналисты получили по запросу из аппарата ВР, во время двух командировок в апреле и июле 2023 года он встречался с невъездным в Украину депутатом венгерского парламента – соратником пророссийского премьер-министра Виктора Орбана по имени Лоринц Ночо .

Лоринц Ночо/Фото Facebook Nacsa Lőrinc

В 2021 году Государственная миграционная служба запретила этому венгерскому политику въезд на три года.

В СМИ тогда писали, что основанием запрета на въезд стала агитация за политическую партию на Закарпатье во время местных выборов в Украине 2020 года, что прямо запрещается Избирательным кодексом Украины.

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