Нардеп от "ОПЗЖ" ездил в Венгрию в "трехдневные" командировки, продолжавшиеся 2 месяца — Схемы

Борт дважды брал командировку на три дня, но оставался за границей по одному месяцу.
Народный депутат Виталий Борт из депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" (бывшая ОПЗЖ) в апреле и июле 2023 года выезжал за границу в трехдневные командировки по согласованию председателя Верховной Рады. Однако оба раза оставался за границей еще на месяц.
Об этом говорится в расследовании проекта " Схемы " (Радио Свобода) со ссылкой на данные пересечения границы.
Расследователи установили, что Борт покинул страну через КПП "Лужанка" на границе с Венгрией 12 апреля 2023 года и вернулся по тому же маршруту через месяц – 12 мая 2023 года. Однако командировку он получил всего на три дня – с 12 по 14 апреля 2023 года. Таким образом, нардеп пробыл за границей на 28 дней больше.
2 июля 2023 года депутат выехал через КПП "Лужанка" в Венгрию, а вернулся 30 июля. В аппарате Верховной Рады по запросу журналистов признали, что действительно имел командировку в Венгрию, но опять же всего на три дня – от 3 до 5 июля.
Сам депутат не прокомментировал журналистам, почему находился за границей дольше, чем было разрешено командировкой.
По информации журналистов, всего с начала полномасштабного вторжения РФ Виталий Борт восемь раз выезжал за границу, где провел 207 дней.
С кем встречался в Венгрии
В отчетах Борта, который журналисты получили по запросу из аппарата ВР, во время двух командировок в апреле и июле 2023 года он встречался с невъездным в Украину депутатом венгерского парламента – соратником пророссийского премьер-министра Виктора Орбана по имени Лоринц Ночо .
В 2021 году Государственная миграционная служба запретила этому венгерскому политику въезд на три года.
В СМИ тогда писали, что основанием запрета на въезд стала агитация за политическую партию на Закарпатье во время местных выборов в Украине 2020 года, что прямо запрещается Избирательным кодексом Украины.
Что известно о нардепе
Виталий Борт из партии "Платформа за жизнь и мир" (ранее – ОПЗЖ, ныне запрещенная) является членом группы по межпарламентским связям с Венгрией, входит в комитет Верховной Рады по бюджету.
Как утверждает издание NV, 14 апреля 2014 года Борт присутствовал на заседании Макеевского горсовета, который проголосовал за проведение так называемого "референдума о дальнейшей судьбе Донбасса".
"Поддержал его проведение, но заявлял, что референдум "обязательно должен быть всеукраинским, иначе он будет незаконным и его не признает ни одно государство". Называл события Революции Достоинства "произволом", – отмечают в издании.
По информации "Схем", после 2014 года Виталий Борт несколько раз ездил в оккупированный Крым с территории России, несмотря на запрет въезжать и покидать остров вне украинских КПП.
Также журналисты утверждают, что в 2019 году мать нардепа Валентина Борт получила гражданство РФ.
Напомним, Кабинет министров 30 января 2023 года опубликовал постановление, которым определяются основания для выезда украинских чиновников за границу в условиях военного положения. Следовательно, чиновники имеют право пересекать государственную границу на основании решений о служебных командировках.
На днях пятый президент Украины Петр Порошенко не смог уехать за границу. ТСН.ua собрал все, что известно об этом скандале.
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