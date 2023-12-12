Нардеп от ОПЗЖ за несколько дней до нападения РФ сбежал в Польшу и арендует там шикарную квартиру — "Схемы"

Нардеп Федор Христенко после побега в Польшу больше не возвращался в Украину.

Народный депутат от запрещенной партии "ОПЗЖ" Федор Христенко 14 февраля 2022 года бежал из Украины в Польшу и с тех пор не возвращался. В ежегодной декларации за 2022 год он указал, что вместе с семьей проживает в Польше, в квартире площадью 173 квадратных метра.

Об этом сообщают "Схемы" со ссылкой на Государственный реестр деклараций, публичный доступ к которому НАПК возобновило 10 декабря.

Согласно декларации, Федор Христенко арендовал эти апартаменты 19 февраля – за 5 дней до полномасштабного вторжения России. Он также указал в собственности семьи квартиру на 176 квадратных метров в Москве и тремя паркоместами.

Эта недвижимость в Москве записана на жену Марину Христенко с 2018 года. Примерная стоимость таких апартаментов, согласно сайтам недвижимости, свыше 100 миллионов рублей (примерно 1 миллион долларов – ред.).

В декларации Христенко отметил, что квартиру в Польше арендует вместе с женой и дочерью у владельца – гражданина Польши Мациежа Дражкевича.

"Точный адрес в публично доступной декларации не указан, но, вероятно, это дом на ул. Сарматской в элитном районе Варшавы, где, по информации издания "Бахмут IN.UA", в августе 2022 года были зафиксированы сразу три автомобиля, оформленных на жену Кристенко: BMW M760LI, Bentley Continental и Porsche Cayenne. Их нардеп также задекларировал", — пишут журналисты.

Сбежавший нардеп от "ОПЗЖ" в 2022 году задекларировал лишь 42 тысячи гривен депутатской заработной платы.

Федор Христенко в 2019 году был избран народным депутатом от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" по избирательному округу в Бахмутском районе Донецкой области.

Напомним, Рада хочет уволить члена ЦИК Юрия Буглака, сбежавшего до начала полномасштабного вторжения и почти два года живущего в США.

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