Нардеп от «Слуги народа» сложит мандат: стала известна причина

Депутат Верховной Рады Анжрий Жупанин объявил о сложении полномочий

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Народный депутат от фракции «Слуга народа» и заместитель председателя энергетического комитета парламента Андрей Жупанин написал официальное заявление о сложении депутатских полномочий. Свое решение политик объяснил желанием полностью сосредоточиться на практической работе в энергетическом секторе по подготовке Украины к холодам.

Об этом он рассказал в комментарии «Украинской правде».

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Причины неожиданного решения

Уход Андрея Жупанина из парламента стал определенным сюрпризом, учитывая его многолетнюю и активную законотворческую деятельность в сфере энергетики. Однако сам депутат отмечает, что сейчас государство нуждается в более непосредственных практических действиях «в поле», чем в новых законодательных инициативах.

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«Время направить приобретенные навыки и знания в энергетическом секторе в практическую плоскость, чтобы помочь стране подготовиться к самой сложной зиме в истории», — заявил Жупанин.

Политик не раскрывает деталей относительно того, какую именно должность или направление работы в энергетической отрасли он занимает. Официальное сложение полномочий состоится после того, как Верховная Рада проголосует за соответствующее постановление на одном из ближайших пленарных заседаний.

Что известно о карьере Андрея Жупанина

Жупанин попал в украинский парламент на выборах в 2019 году, выбравшись по партийным спискам «Слуги народа». Долгое время он успешно возглавлял подкомитет газовой политики, а с 2024 пошел на повышение, став заместителем председателя Комитета ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

За время своей депутатской каденции он отметился разработкой ряда стратегически важных евроинтеграционных законопроектов, направленных на реформирование и адаптацию украинской энергетики к стандартам ЕС. Его профессионализм ценился настолько высоко, что в декабре 2025 года Жупанина даже рассматривали как одного из главных кандидатов на должность министра энергетики Украины.

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Кроме политической деятельности, бывший слуга народа активно инвестировал время в собственное образование на международном уровне. В частности, в 2024 году он успешно завершил обучение в престижной London Business School, получив степень магистра по бизнес-управлению.

Напомним, в Раде появились два новых депутата, вошедшие во фракцию «Слуга народа». Новые народные избранники заменили бывших парламентариев Маслова и Безгина.

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