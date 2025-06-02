Нардеп от "Слуги народа" Анна Колесник сложила мандат - подробности

Анна Колесник / © УНИАН

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Народный депутат от фракции «Слуга народа» Анна Колесник приняла решение досрочно сложить депутатские полномочия. Соответствующее заявление она подала еще 12 мая.

Об этом сообщается на сайте регламентного аппарата Верховной Рады

2 июня комитет Рады рассмотрел заявление Колесник и рекомендовал парламенту утвердить его в целом.

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Колесник оказалась в центре внимания из-за расследования НАБУ и САП, которые в октябре 2022 года сообщили ей о подозрении в недостоверном декларировании. По версии следствия, депутат не указала в декларации за 2020 год информацию об аренде и владении двумя квартирами в Киеве, долю в нежилом помещении Харькова и автомобиль. Общая стоимость незадекларированного имущества составила более 4,4 млн гривен.

Весной 2023 года Высший антикоррупционный суд признал Колесник виновной, однако назначил лишь штраф в 1342 гривны за пропуск судебного заседания. В то же время депутата освободили от наказания в связи с истечением сроков давности. В июне 2023 года Апелляционная палата ВАКС закрыла уголовное производство против нее.

Что о ней известно

Анна Сергеевна Колесник родилась 24 октября 1994 года в Лебедине Сумской области. Она получила юридическое образование в Национальном юридическом университете имени Ярослава Мудрого, где изучала международное право. Также получила второе высшее образование в Харьковском национальном университете имени Каразина по специальности управление административной деятельностью и экономики. До того, как стать народным депутатом, работала судебным экспертом в Харьковском научно-исследовательском экспертно-криминалистическом центре МВД Украины.

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Колесник была избрана народным депутатом в 2019 году от партии «Слуга народа» под номером 94 в списке. Она была членом одноименной фракции и работала в Комитете Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. В 2019 году также была доверенным лицом Владимира Зеленского на президентских выборах в Харьковской области.

До избрания в парламент Колесник работала судебным экспертом в Харьковском научно-исследовательском экспертно-криминалистическом центре МВД. Она имеет высшее образование по международному праву, полученное в Национальном юридическом университете имени Ярослава Мудрого, а также второе образование по административному управлению и экономике Харьковского национального университета имени Каразина.

Это решение Колесник о сложении полномочий произошло на фоне последних политических событий в Верховной Раде: 25 февраля 2025 года парламент досрочно прекратил полномочия другого народного депутата — Ирины Кормышкиной, которой в октябре 2024 года сообщили о подозрении в незаконном обогащении на сумму более 20 миллионов гривен.

Напомним, на заседании Верховной Рады Анна Колесник в телефонной переписке написала, что «надо валить из этой страны». Это сообщение запечатлели СМИ

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