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Нардеп от "Слуги народа" вышел из партии из-за "кадров": на это резко отреагировали Арахамия и Безуглая

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
946
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Нардеп от "Слуги народа" вышел из партии из-за "кадров": на это резко отреагировали Арахамия и Безуглая

Нардеп Игорь Кривошеев. Фото: Facebook

Другие "слуги" обозвали нардепа "перебежчиком" и призвали выйти из фракции.

Народный депутат от "Слуги народа" Игорь Кривошеев написал заявление о выходе из партии. Свое решение он прокомментировал "кадровой политикой партии".

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Кривошеев заявил, что он выходит из "Слуги народа" из-за деятельности своих однопартийцев Гетманцева и Тищенко.

"С партийной кадровой политикой все откровенно плохо, и это понятно всем. Так что если мне необходимо выйти из партии, чтобы подсветить определенные проблемы, в частности, тотальное недоверие общества к Данилу Гетьманцеву, я просто обязан это сделать", — рассказал Игорь Кривошеев. .

Нардеп отметил, что его решение не связано с деятельностью президента Зеленского, которого он поддерживает.

На это в комментариях отреагировали глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, призвавший нардепа выйти из фракции. Его коллега Марьяна Безуглая обозвала Кривошеева "перебежчиком".

Скриншот из Facebook Игоря Кривошеева / ©
Скриншот из Facebook Игоря Кривошеева
Скриншот из Facebook Игоря Кривошеева / ©
Скриншот из Facebook Игоря Кривошеева

Напомним, Рада лишила мандата отдыхавшего на Мальдивах нардепа Аристова.

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Дата публикации
Просмотры
946
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