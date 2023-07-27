Нардеп от "Слуги народа" вышел из партии из-за "кадров": на это резко отреагировали Арахамия и Безуглая

Другие "слуги" обозвали нардепа "перебежчиком" и призвали выйти из фракции.

Народный депутат от "Слуги народа" Игорь Кривошеев написал заявление о выходе из партии. Свое решение он прокомментировал "кадровой политикой партии".

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Кривошеев заявил, что он выходит из "Слуги народа" из-за деятельности своих однопартийцев Гетманцева и Тищенко.

"С партийной кадровой политикой все откровенно плохо, и это понятно всем. Так что если мне необходимо выйти из партии, чтобы подсветить определенные проблемы, в частности, тотальное недоверие общества к Данилу Гетьманцеву, я просто обязан это сделать", — рассказал Игорь Кривошеев. .

Нардеп отметил, что его решение не связано с деятельностью президента Зеленского, которого он поддерживает.

На это в комментариях отреагировали глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, призвавший нардепа выйти из фракции. Его коллега Марьяна Безуглая обозвала Кривошеева "перебежчиком".

Скриншот из Facebook Игоря Кривошеева

Скриншот из Facebook Игоря Кривошеева

Напомним, Рада лишила мандата отдыхавшего на Мальдивах нардепа Аристова.

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