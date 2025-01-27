Нардеп предложил, чтобы СМИ согласовывали с властями, какие темы освещать

Политик призывает к ограничению свободы медиа, особенно когда речь идет о чувствительных темах.

Предлагается ограничить деятельность медиа, в частности обязать их согласовывать с властями, какие темы можно освещать, а какие нет, особенно в отношении "серых зон".

Об этом заявил народный депутат фракции "Слуга народа" Олег Дунда в эфире Вечір.LIVE

"Медиа должны быть ограничены, должна быть встреча и договоренность, на которой следует определить, какие темы можно освещать, а какие нельзя, находящиеся в «серой зоне» и по ним нужно все же обращаться в соответствующие органы власти или в Министерство культуры, или в Генштаб, и прояснять: можно ли это освещать или нет", — считает он.

Напомним, в Раде возобновили обсуждение законопроекта №10242, предусматривающего уголовную ответственность за несанкционированное вмешательство в публичные реестры и распространение обработанной информации.

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