Нардеп Рудык призвал ВР срочно принять изменения в законодательство для эвакуации детей из Бахмута

Во фронтовом Бахмуте по разным причинам остаются более 100 детей, для их эвакуации необходимо срочно принять изменения в украинское законодательство.

Об этом в своем фейсбуке написал подполковник Вооруженных Сил Украины, народный депутат из группы "Партия "За майбутнє" Сергей Рудык и призвал коллег из Верховной Рады оперативно рассмотреть этот вопрос в сессионном зале.

"Сегодня в Бахмуте продолжают оставаться более 100 детей. Причины разные: неадекватность родителей, их ватные взгляды, граничащая с глупостью безопасность. Хуже всего, что в соответствии с нормами законодательства эвакуировать их из этого ада без разрешения так называемых "родителей" фактически невозможно. Обратился с депутатским запросом к вице-премьеру Ирине Верещук. Получил мгновенную реакцию по телефону и вчера официальный ответ. Спасибо. Работа ведется в ускоренном режиме. С 11 по 16 февраля из Бахмута и Часового Яра уже эвакуировано 80 детей. Оперативно подготовлен проект правительственного постановления, которое урегулирует вопросы работы органов опеки, связанных с защитой прав детей. Разрабатываются изменения в Семейный кодекс и отдельные законы, которые позволят эвакуировать этих детей без согласия бессмысленных родителей. Времени очень и очень мало. Прошу оперативно присоединиться Уполномоченного ВР по правам человека коллег в парламенте рассмотреть на профильном комитете наработанные изменения и поддержать в зале!" – призвал Сергей Рудык.

Напомним, пресс-служба ГУ Нацполиции в Донецкой области сообщала, что на начало февраля в Бахмуте оставалось 5990 человек, 200 из них – дети.

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