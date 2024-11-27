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Нардеп считает, что брак минометных снарядов не угрожает безопасности армии

Нардеп считает, что брак минометных снарядов не угрожает безопасности армии

Федор Вениславский / Фото: Верховная Рада Украины

Все бракованные минометные снаряды уже изъяты.

В украинской армии обнаружили минометные снаряды с дефектами, но ситуация не является критической. Все неисправные боеприпасы уже были изъяты, так что угрозы нет.

Об этом рассказал в эфире "Радио Свобода" член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

По его словам, производитель бракованных мин должен за свой счет изготовить новые боеприпасы, которые перед тем, как попасть в военные, пройдут более тщательную проверку. Он также отметил, что дефект оказался из-за изменения погодных условий, в частности из-за повышенной влажности и низкой температуры, ставших факторами, которые позволили выявить проблему.

"Этот брак не является критическим для сектора безопасности и обороны. Хотя, конечно, любые нештатные срабатывания имеют достаточно дальновидные последствия. Поэтому это выясняется, и, я думаю, в будущем Минстратегпром, военная приемка будет работать так, чтобы не допустить такого брака», — сказал он.

Он также добавил, что причину, почему во время военной приемки не выявили нехватку боеприпасов, будут выяснять правоохранители.

Напомним, в Украине возник скандал из-за боеприпасов калибра 120 мм, которые не взрываются и не долетают до вражеских позиций. Минобороны расследует причины неисправностей, а Государственное бюро расследований возбудило уголовное производство. Военные жалуются, что каждая десятая мина на фронте – бракованная, но официальные комментарии по количеству таких боеприпасов пока не предоставлены.

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