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Нардеп Сергей Лабазюк назвал первоочередные шаги для завоевания Украины мировых рынков Актуально

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Нардеп Сергей Лабазюк назвал первоочередные шаги для завоевания Украины мировых рынков

Выборы Фото: Facebook/Политическая партия "За будущее"

В Украине 75% мощностей предприятий устаревшие и требуют модернизации.

Модернизация производственных процессов на украинских предприятиях повысит уровень качества отечественной продукции, что позволит конкурировать нашему государсту на мировых рынках.

Такое мнение в эфире телеканала "ТВ7+" высказал народный депутат Украины от партии "За майбутнє" Сергей Лабазюк.

Сегодня в Украине 75% мощностей предприятий устаревшие и требуют модернизации. Однако для обновления оборудования или определенных производственных процессов требуются значительные финансовые ресурсы. Только мощное предприятие с высокими показателями финансовой устойчивости и ликвидности может привлечь необходимое количество средств, считает политик.

"Что сегодня нужно бизнеса? Четкие правила, объективная фискальная система и поддержка в части модернизации производственных процессов. Отечественный бизнес также нуждается в доступе к получению дешевых кредитов для обновления оборудования, ведь большинство техники в Украине устарела и не соответствует нормам 21 века. Что ни дает нам возможности конкурировать на международных рынках Азии или Европы. Так, в Украине есть предприятия с современным оборудованием, которые имеют доступ к дешевому ресурса. Они движутся вперед, однако этого недостаточно для глобальных изменений ", — заявил Лабазюк.

Модернизация предприятий при поддержке государства — одна из ключевых задач правительства. Ведь, как говорит депутат, именно обновление технологических процессов влияет на уровень качества украинской продукции и, как результат — конкурентоспособности.

"Речь идет о сертификации продукции для выхода на внешние рынки. Что для этого нужно? Показать все процессы производства, но не на оборудовании 60-70-х годов! Устаревшая техника — это снижение производительности и увеличение расходов на энергоносители. Необходима финансовая поддержка со стороны государства! Только при условии модернизации производства Украина сможет ускорить экономическое развитие ", — подытожил Сергей Лабазюк.