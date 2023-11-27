Нардеп-"слуга" зарегистрировал постановление об отзыве Безуглой из комитета ВР по нацбезопасности: документ

После своих скандальных высказываний о Залужном Безуглая не может оставаться в должности заместителя председателя Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Игорь Кривошеев зарегистрировал постановление об отзыве Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки из-за ее скандальных заявлений о главнокомандующем ВСУ Валерии Залужном.

Об этом нардеп сообщил в Facebook 27 ноября.

"Красные линии существуют. Украинский народ в условиях войны продемонстрировал, что может быть солидарен. Безуглая не может оставаться в должности заместителя председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Точка. Зарегистрировал постановление об ее увольнении", — написал Кривошеев.

Игорь Кривошеев зарегистрировал постановление об отзыве Безуглой из Комитета по нацбезопасности / Фото: из соцсетей

Ранее народная депутат из фракции "Европейская Солидарность" Ирина Фриз инициировала увольнение депутата Безуглой с должности главы подкомитета по вопросам демократического гражданского надзора и контроля.

Напомним, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, народная депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая призвала отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Нардеп пожаловалась, что у "военного руководства" якобы нет плана войны на 2024 год.

Народный депутат от "Слуги народа", представитель президента в Раде Федор Вениславский подверг критике заявление Безуглой об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Вениславский подчеркнул, что поведение его коллеги недопустимо, а пребывание депутата в Комитете "может представлять реальную угрозу национальной безопасности".

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