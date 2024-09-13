Нардеп Тищенко из-под ареста "ворвался" на заседание комитета Верховной Рады и произнес речь

Находящийся под следствием народный депутат объявил, что будет бороться с коррупцией, но после победы.

Скандальный народный депутат Николай Тищенко, находящийся под круглосуточным домашним арестом, с помощью видеосвязи неожиданно "ворвался" на заседание бюджетного комитета Верховной Рады.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, опубликовав соответствующее видео.

По его словам, находящийся под следствием Николай Тищенко активно вносил правки, просил добавить денег Главному управлению разведки Минобороны, а затем произнес странную "антикоррупционную" речь.

"Как сказал президент, с коррупцией мы будем бороться после победы. То же сказал председатель ОП, что коррупция – не главное, а главное сегодня – победа. Поэтому я начинаю действовать в этих направлениях", — вдруг объявил нардеп.

Напомним, 20 июня в Днепре во время устроенной Тищенко "облавы на ботофермы" произошла потасовка, в которой принимали участие охранники нардепа. В полиции сообщили, что открыли два уголовных производства: умышленное легкое телесное повреждение и незаконное лишение свободы. Уже 25 июня нардепу было сообщено о подозрении. Пока он находится под круглосуточным домашним арестом.

Тищенко останется под домашним арестом

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