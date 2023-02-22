Нардеп Трухин признался, что предлагал взятку полицейским после совершения ДТП

Народный избранник заключил соглашение со следствием, но оно никак не касается участия политика в самой аварии.

Нардеп, эксчлен партии "Слуга народа" Александр Трухин признался, что предлагал полицейским взятку. Политик пошел на соглашение со следствием.

Об этом стало известно на заседании суда 22 февраля.

О признании Трухина объявил на судебном заседании прокурор.

"Я хочу сообщить суду и другим участникам судебного заседания, что было направлено соглашение о признании виновности, которое подписано между мной и обвиняемым Трухиным", – сказал прокурор.

"Мы пришли к согласию, что действительно это соглашение будет соответствовать общественному интересу, учитывая, что Трухин как народный депутат за время войны не убежал, не принимал каких-либо антиукраинских мер, а наоборот занимал проукраинскую позицию. Он много предоставлял документов, где он принимал участие в каких мерах на международном уровне", – добавил прокурор.

Когда Трухин заключал соглашение со следствием, то рассказал, что предлагал полицейским взятку за то, чтобы как можно быстрее покинуть место ДТП. Прокурор подчеркнул, что это соглашение никак не касается участия народного избранника в самой аварии.

Отметим, что Трухин подписал соглашение по САП еще 17 февраля. Соглашение предусматривает, что нардеп должен за месяц уплатить 6 млн грн в поддержку ВСУ, в частности, на проект United24 и "Армия дронов". Политик также должен оплатить 68 тыс. грн штрафа. Это соглашение еще предстоит утвердить суду.

Напомним, в августе 2021 года Трухин совершил ДТП, в котором пострадали шесть человек, в том числе двое детей. В феврале 2022 года из-за скандала депутата исключили из партии "Слуга народа".

Появились новые подробности аварии с участием народного депутата Александра Трухина | Новости Украины

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