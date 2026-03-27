Нардеп "Юзик" после допроса НАБУ спокойно уехал в Испанию - УП

Народный депутат от фракции «Слуга народа» Юрий Корявченков, известный под сценическим псевдонимом «Юзик», уехал за границу и находится на испанском побережье Коста-Брава. Там проживает его семья.

Вероятно, Корявченков делает это незаконно, поскольку президент Украины Владимир Зеленский запретил народным депутатам и государственным служащим покидать страну по неслужебной необходимости.

Журналисты обнаружили Юрия Корявченкова в Испании, где он, как выяснилось, находится еще с 14 марта — это при том, что 13 марта посещал допрос в Национальном антикоррупционном Бюро, являющийся фигурантом по делу о «раздаче денег» в конвертах для нардепов от СН.

Журналистам Корявченко подтвердил, что уехал для отдыха. По его словам, он сделал это за свой счет. Также нардеп подтвердил, что в прошлом году его жена в кредит приобрела в городе Бланесе на побережье Коста-Брава в Испании квартиру.

Напомним, высший антикоррупционный суд Украины 19 марта объявил приговор народной депутатке от «Слуги народа» Людмиле Марченко и ее помощнику. За взятку и обещание внести мужчин в систему «Шлях» фигурантки получили реальные сроки заключения.