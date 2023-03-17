Нардеп Забродский складывает мандат: получил новую должность

В "Евросолидарности" сообщили, что народный избранник получил высокий пост в ВСУ.

Нардеп от фракции "Европейской солидарности" Михаил Забродский складывает мандат — соответствующий проект постановления зарегистрирован в Верховной Раде.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента, а также опубликованная в Сети нардепом Ярославом Юрчишиным информация.

"Михаил Забродский, народный депутат от Европейской солидарности, складывает мандат. Генерал Забродский уже давно помогает Генеральному штабу, лично Валерию Залужному. Так что, похоже, выбрал возможность сконцентрироваться на этом участке", — предположил Юрчишин.

В то же время на сайте "Евросолидарности" появилось заявление политсилы, в котором однопартийцы Забродского поздравляют его с назначением "на высокую должность в руководстве ВСУ".

"Теперь наступил момент, когда он должен в полной мере сосредоточиться на службе, усилить стратегический потенциал ВСУ и содействовать вместе с Валерием Залужным и другими военачальниками успеху решающего контрнаступления на русню. На фронте он сейчас действительно куда нужнее", – говорится в заявлении "ЕС".

Фото: Телеграмм-канал Ярослава Юрчишина

Напомним, в конце февраля Рада лишила мандатов сразу трех нардепов от ОПЗЖ: Наталию Королевскую, ее мужа Юрия Солода, а также Олега Волошина.

Что известно о Михаиле Забродском

Нардеп 9 созыва от "Евросолидарности" в то же время имеет звание генерал-лейтенанта ВСУ и героя Украины. Забродский в период с 2015 по 2019 год был командующим Десантно-штурмовыми войсками, первым заместителем руководителя антитеррористического центра при СБУ и руководителем АТО на территории Донецкой и Луганской областей (в 2017 году).

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