Нардеп заявил о "миниНАТО" с Украиной: какие еще страны туда "приписал"

НАТО и Украина

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Франция, Великобритания и Германия формируют оборонный блок «миниНАТО» с Украиной.

Об этом заявил народный депутат Олег Дунда в эфире Вечір.LIVE.

По мнению нардепа, переговоры в Лондоне прошли успешно — Европа наконец-то начинает создавать свою ось силы без возложения на Америку. Дунда считает, что в Лондоне «выкрастелизировался новый оборонный блок в виде Украины, Британии, Франции и Германии».

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«Многие десятилетия безопасность Германии, Франции, Великобритании и других стран на европейском контенте зависела от Соединенных Штатов. И как быстро изменилась позиция и как быстро они становятся не рядом с США, от которых они зависели, а рядом с Украиной. Фактически это формируется сердцевина НАТО и формируется миниНАТО», — отметил он.

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