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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Нардеп заявил о "миниНАТО" с Украиной: какие еще страны туда "приписал"

По мнению нардепа, Германия, Франция, Великобритания вместе с Украиной формируют «миниНАТО».

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
НАТО и Украина

НАТО и Украина

Франция, Великобритания и Германия формируют оборонный блок «миниНАТО» с Украиной.

Об этом заявил народный депутат Олег Дунда в эфире Вечір.LIVE.

По мнению нардепа, переговоры в Лондоне прошли успешно — Европа наконец-то начинает создавать свою ось силы без возложения на Америку. Дунда считает, что в Лондоне «выкрастелизировался новый оборонный блок в виде Украины, Британии, Франции и Германии».

«Многие десятилетия безопасность Германии, Франции, Великобритании и других стран на европейском контенте зависела от Соединенных Штатов. И как быстро изменилась позиция и как быстро они становятся не рядом с США, от которых они зависели, а рядом с Украиной. Фактически это формируется сердцевина НАТО и формируется миниНАТО», — отметил он.

Ранее британский аналитик предупредил Германию о возможной войне с Россией до 2027 года.

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Дата публикации
Количество просмотров
267
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