Нардепа Киву задержала полиция: политик отрицает, что получил подозрение о госизмене

В Киеве патрульная полиция остановила автомобиль, в котором находился одиозный народный депутат.

В понедельник, 1 ноября, на Столичном шоссе в Киеве стражи порядка остановили автомобиль, в котором находился нардеп от “Оппозиционной платформы — За жизнь” Илья Кива.

Об этом сообщает ряд Telegram-каналов, распространяя видео с места происшествия.

На опубликованных кадрах видно, что возле автомобиля Ильи Кивы стоит несколько полицейских машин, участие в этой операции также принимают бойцы спецподразделения.

По информации, не подтвержденной официально, автомобиль Кивы правоохранители остановили для того, чтобы объявить ему подозрение в деле о государственной измене.

В комментарии Telegram-канала @pavlovskynews Илья Кива подтвердил факт задержания и сообщил, что находится на месте в ожидании адвоката. По его словам, подозрение ему не вручали, а его авто остановили для того, чтобы "заработать денег".

Напомним, видео со стрельбой из автомата, которую устроил в день убийства Степана Бандеры народный депутат от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива, также стало поводом для возбуждения уголовного производства.

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