Нардепа Ковалева исключили из "Слуги народа": его подозревают в сотрудничестве с оккупантами на Херсонщине

Нардепа Ковалева исключили из "Слуги народа": его подозревают в сотрудничестве с оккупантами на Херсонщине

Партия "Слуга народа" приостановила членство народного депутата Алексея Ковалева в своей фракции. Сейчас он находится на временно захваченной территории Херсонской области. Его заподозрили в сотрудничестве с российскими оккупантами.

Об этом говорится в совместном заявлении политической партии "Слуга народа" и фракции "Слуга народа" в Верховной Раде.

Отмечается, что Ковалев был избран по избирательному округу №186 в Херсонской области.

"Судя по его интервью медиа — находится (на захваченной территорий — ред.) вполне добровольно. Он общается с российскими военными, которые не совершают по отношению к нему никаких действий. Он не участвует в национальном сопротивлении российской агрессии и оккупации", — говорится в заявлении.

Скриншот sluga-narodu.com

По словам Ковалева, на временно захваченной территории он помогает с оказанием гуманитарной помощи.

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"Он не посещает пленарные заседания ВР, не участвует в голосованиях за важные в условиях военного положения законопроекты. Адекватных объяснений относительно своего текущего статуса, поведения и заявлений депутат Ковалев руководству фракции не предоставил", — заявили в "Слуге народа".

Однопартийцы Ковалева считают, что его поведение и случаи общения с оккупационными войсками вызывают подозрение в осуществлении им государственной измены.

Фото: Facebook Алексея Ковалева

"Слуга народа" обратилась в Генеральную прокуратуру и Службу безопасности Украины с призывом возбудить соответствующее уголовное дело, чтобы расследовать все факты и обстоятельства пребывания Ковалева на временно захваченной территории и его общение с оккупационными войсками.

Напомним, в Херсоне депутат городского совета от политической партии "Блок Сальдо" поддержал российских оккупантов и сотрудничает с ними. Предателю сообщили о подозрении. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Скріншот Facebook Олексія Ковальова

Фото: Facebook Алексея Ковалева

Фото: Facebook Алексея Ковалева

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