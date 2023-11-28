Нардепа Лабазюка арестовали на два месяца с правом внесения залога — подробности

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) 28 ноября избрал меру пресечения для народного депутата группы "За будущее" Сергея Лабазюка из Хмельнитчины — два месяца содержания под стражей с правом внесения залога в размере 40 миллионов гривен.

Об этом сообщает САП.

"Суд частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное исполняющим обязанности Генерального прокурора, и применил к указанному подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 40,260 млн грн залога, и возложением процессуальных обязанностей в случае ее внесения", — говорится в сообщении.

Суд принял взять подозреваемого под стражу в зале суда.

"Я больше всего в этом зале заинтересован, чтобы как можно скорее установить справедливость и объективность. Я уверяю вас, что я обязательно буду приезжать на все заседания. Прошу объективного решения для того, чтобы я смог продолжить свою (депутатскую – ред.) деятельность", – сказал Сергей Лабазюк в суде во время избрания меры пресечения.

Также он добавил, что еще не решил, будет ли вносить залог.

НАБУ и САП 21 ноября сообщили о подозрении народному депутату. По данным следствия, народный депутат и его сообщники пытались подкупить вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития громад, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова, а также главу Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафу Найема.

Напомним, ВАКС избрал меру пресечения бывшему заместителю председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Виктору Жору.

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