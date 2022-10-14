Нардепу из "Слуги Народа" объявили подозрение за незадекларированное имущество более чем на 4 млн грн

Народная избранница не внесла в декларацию две квартиры, авто и нежилое помещение.

Народному депутату от партии "Слуга Народа" Анне Колесник 14 октября объявили подозрение во внесении недостоверных данных в е-декларацию более чем на 4 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба САП.

Там уточнили, что народная избранница не внесла в свою декларацию о доходах за 2020 год информацию о владении двумя квартирами в Киеве, нежилыми помещениями в Харькове и автомобилем. Совокупная стоимость всего перечисленного имущества превышает 4,4 млн грн.

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Как отметили в НАБУ, это более чем в 500 раз превышает прожиточный минимум для трудоспособных лиц.

Поэтому депутату объявили подозрение по статье о декларировании недостоверной информации.

Отметим, что ни САП, ни НАБУ не указывают имя народного депутата, однако агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что речь идет именно о Колесник.

Напомним, СБУ разоблачила соратника экс-нардепа-изменника Ильи Кивы, который корректировал ракетные удары по объектам критической инфраструктуры в Днепре и охотился за перемещением сил ПВО Вооруженных сил Украины.

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