Сотрудничавшему с Россией украинскому нардепу Андрею Деркачу в США грозит до 30 лет тюрьмы. Он обвиняется в финансовых махинациях.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства юстиции США

Федеральный суд Восточного округа Нью-Йорка в Бруклине обнародовал обвинительный акт в отношении нардепа Андрея Деркача. Его обвиняют в сговоре с целью банковского мошенничества и отмывания денег, а также отмывания денег при покупке недвижимости в США и нарушении санкций.

Деркач и его подельники организовали схемы по приобретению двух роскошных кондоминиумов в районе Беверли-Гиллз. При этом они скрыли свое участие в этом, воспользовавшись многоуровневой структурой подставных компаний в Калифорнии и брокерских счетов. Нардеп и его сообщник перечислили на счета владельцев кондоминиумов ориентировочно 3,92 миллиона долларов США с зарубежных счетов в Латвии и Швейцарии, принадлежавших компаниям, зарегистрированным на Британских Виргинских островах.

В США приступили к конфискации кондоминиумов и других средств, оставшихся на счетах компании. Деркачу за это грозит до 30 лет лишения свободы.

Другие скандалы с Андреем Деркачем

СБУ сообщила, что нардеп Андрей Деркач с 2016 года сотрудничает с Главным разведывательным управлением РФ. Он должен был помочь кафиров максимально быстро захватить власть в Украине.

Высший антикоррупционный суд Украины 27 октября заочно арестовал нардепа Андрея Деркача. По данным следствия, за работу в интересах России предатель получил 567 тысяч долларов.

Деркач был народным депутатом III-IX созывов. Он известен тем, что публиковал так называемые "пленки Деркача", дискредитировавшие Украину и Демократическую партию США.

10 сентября 2020 года Министерство финансов США ввело против Деркача персональные санкции из-за попыток повлиять на выборы президента США.

В августе 2021 года СНБО ввел санкции против Деркача.

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