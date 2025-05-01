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Нардепы хотят ускорить строительство новых электростанций
Народные депутаты Украины зарегистрировали законопроект №13219, которым предлагают существенно усовершенствовать существующие механизмы привлечения инвестиций в строительство зеленых электростанций в Украине.
Инициаторами законопроекта выступили представители Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства – Андрей Герус, Олег Бондаренко, Андрей Кит, Виктория Гриб и другие.
Как указано в пояснительной записке, законопроект предусматривает ряд изменений в проведение «зеленых» аукционов.
В частности, они касаются внедрения механизма поддержки для победителей «зеленых» аукционов в виде «чистой» премии, решения проблемных вопросов об объемах квот на различные виды генерации и участников таких аукционов.
Также предлагается внедрение для участников аукционов финансового обеспечения, предоставленного непосредственно гарантированному покупателю, в качестве дополнительной альтернативы банковской гарантии.
Кроме того, законопроектом планируется продлить срок действия аукционов по распределению квот на строительство новых электростанций на 5 лет - с 1 января 2030 года по 31 декабря 2034 года.
Среди других изменений нардепы хотят усовершенствовать механизм выдачи и обращения гарантий происхождения электроэнергии по ВИЭ в соответствии с требованиями Европейского законодательства с целью обеспечения дальнейшего признания украинских гарантий происхождения в странах ЕС, а также обеспечить возможность подключения установок хранения энергии в рамках механизма cable pooling.
Как сообщалось, в Украине в 2024 году прошло несколько пилотных зеленых аукционов на строительство новых солнечных, ветровых и гидроэлектростанций. Однако при общем объеме квоты в 110 МВт в результате удалось привлечь инвестиции всего на 1 МВт мощности ГЭС. При этом два аукциона весной 2025 года не состоялись из-за отсутствия минимального количества участников.
По мнению участников рынка, инвестиции в строительство предприятий зеленой энергетики могут быть успешны, если зеленые аукционы будут приспособлены к реализации крупных проектов в энергетике.