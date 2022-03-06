Нардепы, которые хотят лично выводить людей по гуманитарным коридорам, приглашают приобщиться иностранцев

Если будут бомбить мирных людей, пусть бомбят и нас, заявил Арахамия.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия написал сообщение в чат депутатской фракции с призывом записываться в группы для сопровождения людей по гуманитарным коридорам.

Об этом говорится в сообщении Арахамииво фракционном чате, пишет "Украинская правда" со ссылкой на полученную от нардепов "Слуги народа" информацию.

"Коллеги, в связи с постоянным срывами и обстрелами в гуманитарных коридорах, я решил лично сопровождать процесс эвакуации. Прошу Марию Мезенцеву также разослать по всем депутатам Европарламента такое же предложение, если найдутся добровольцы. Если будут бомбить мирных людей, пусть бомбят и нас", – говорится в сообщении главы фракции "Слуга народа".

"Поскольку коридоры также предусматриваются в Харькове и Сумах, прошу через своих руководителей групп записаться, кто из наших депутатов хочет сопровождать. Посмотрим списки и будем пытаться организовать. Работа опасна для жизни. Подумайте дважды, готовы ли рисковать", — добавил Арахамия.