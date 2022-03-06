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Нардепы, которые хотят лично выводить людей по гуманитарным коридорам, приглашают приобщиться иностранцев

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Нардепы, которые хотят лично выводить людей по гуманитарным коридорам, приглашают приобщиться иностранцев

УНІАН

Если будут бомбить мирных людей, пусть бомбят и нас, заявил Арахамия.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия написал сообщение в чат депутатской фракции с призывом записываться в группы для сопровождения людей по гуманитарным коридорам.

Об этом говорится в сообщении Арахамииво фракционном чате, пишет "Украинская правда" со ссылкой на полученную от нардепов "Слуги народа" информацию.

"Коллеги, в связи с постоянным срывами и обстрелами в гуманитарных коридорах, я решил лично сопровождать процесс эвакуации. Прошу Марию Мезенцеву также разослать по всем депутатам Европарламента такое же предложение, если найдутся добровольцы. Если будут бомбить мирных людей, пусть бомбят и нас", – говорится в сообщении главы фракции "Слуга народа".

"Поскольку коридоры также предусматриваются в Харькове и Сумах, прошу через своих руководителей групп записаться, кто из наших депутатов хочет сопровождать. Посмотрим списки и будем пытаться организовать. Работа опасна для жизни. Подумайте дважды, готовы ли рисковать", — добавил Арахамия.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков – 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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