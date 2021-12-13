Нардепы могут собраться для итогов года и на парламентские слушания: Стефанчук рассказал детали

Нардепы могут собраться для итогов года и на парламентские слушания: Стефанчук рассказал детали

В Раду пускают только по соблюдению карантинных требований.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук предлагает главам фракций и групп на этой неделе провести встречу с руководством парламента. Кроме того, по его мнению, в Раде следует возобновить парламентские слушания.

Об этом он заявил на согласительном совете 13 декабря.

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В частности, Стефанчук отметил, что нардепам следует подвести итоги прошедшего года и спланировать следующий. По его словам, такое заседание можно провести в эту среду в 15.00.

"Потому что после пятницы такая встреча будет затруднена", – высказался Руслан Стефанчук.

Кроме того, он добавил, что в парламентских слушаниях из-за COVID-19 была большая пауза. Но, соблюдая карантинные ограничения, их могут восстановить.

"Но мы с вами приняли правила, по которым мы допускаем людей в Верховную Раду. Напомню: это вакцинация или тесты или справка о том, что человек переболел в течение определенного периода. Используя эти же принципы, мы можем возобновить парламентские слушания по тем вопросам, которые чрезвычайно важны для Верховной Рады", — сказал спикер ВРУ.

Как сообщалось, народные депутаты сократили количество пленарных недель для работы после Нового года в январе. Так, вместо двух они будут работать в пленарном режиме только одну неделю.