Нардепы подготовили полный запрет деятельности "ОПЗЖ" в Верховной Раде

Народным депутатам от запрещенной во время военного положения фракции "ОПЗЖ", часть из которых перешла на сторону врага, а остатки образовали новую группу в парламенте "Платформа за жизнь и мир", могут запретить участвовать в пленарных заседаниях Верховной Рады Украины и в работе ее органов.

Об этом говорится в принятом документе авторства народных депутатов Тараса Батенко и Игоря Палицы, за который проголосовало большинство парламентариев.

Теперь Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы ВРУ должен безотлагательно рассмотреть проект и представить его для принятия окончательного решения.

В случае положительного голосования, решение о запрете будет действовать до прекращения в Украине военного положения.

Авторы законодательной инициативы подчеркивают, что нардепы от "ОПЗЖ" известны систематическими фактами коллаборационизма, направленными на ликвидацию независимости Украины, нарушения суверенитета и территориальной целостности государства, подрыв его безопасности, пропаганду войны, насилия, посягательство на права и свободы человека. вооруженной агрессии РФ против Украины, неоднократных поездках представителей этой политической партии в Россию, государство-агрессор.

"Согласно ст.8 Закона Украины "О статусе народного депутата Украины" в своей деятельности народный депутат должен соблюдать общепризнанные нормы морали; всегда сохранять собственное достоинство, уважать честь и достоинство других народных депутатов, служебных и должностных лиц и граждан; воздерживаться от действий, заявлений и поступков, компрометирующих его самого, избирателей, Верховную Раду Украины, государство. Недопустимо использование народным депутатом своего депутатского мандата вопреки общепризнанным нормам морали, правам и свободам человека и гражданина, законным интересам общества и государства. Народный депутат не должен использовать депутатский мандат в личных, в частности корыстных, целях", — говорится в документе.

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