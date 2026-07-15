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Нардепы после встречи с Зеленским раскрыли новый состав Кабмина: почему Минобороны не оставили Федорову
По словам нардепов, Зеленский предложит нынешнего главу МВД Клименко на должность министра обороны вместо Федорова.
Президент Украины Владимир Зеленский определился, кто будет новым министром обороны — им не останется действующий глава ведомства Михаил Федоров.
Кто станет новым главой Минобороны, пишут «РБК-Украина» и нардепы Ярослав Железняк и Ольга Василевская-Смаглюк.
Сегодня стало известно, что глава государства провел заседание провластной фракции «Слуга народа». По словам отдельных нардепов, он раскрыл будущий кадровый состав правительства.
Отмечается, что премьер-министром прогнозируется Сергей Корецкий.
По словам Железняка, Зеленский определился с судьбой Михаила Федорова — вместо него в Минобороны переходит нынешний глава МВД Игорь Клименко. Какую должность получит Федоров, и получит ли какой-нибудь портфель вообще — пока неизвестно.
«Президент сказал фракции, что внесет Клименко на должность Минобороны. О будущем Федорова „будет где-то рядом“. То есть остается вообще без должности. Зеленский сказал, что не может выбирать между Сырским и Федоровым. И сказал, что последний провалил реформу ТЦК», — утверждает нардеп из «Голоса» Ярослав Железняк, который сам на заседании не присутствовал, входит в другую фракцию, но говорит, что узнал информацию от своих коллег.
По разным инсайдам структура будущего Кабинета Министров может выглядеть так:
Премьер-министр — Сергей Корецкий
Первый вице-премьер, Минэнерго — Денис Шмыгаль.
Вице-премьер, глава Минкульта — Татьяна Бережная (остается в должности)
Вицепремьер по вопросам евроинтеграции — Всеволод Ченцов (вместо Тараса Качки)
Минобороны — Игорь Клименко (вместо Михаила Федорова)
МВД — действующий глава Нацполиции Иван Выговский
Министр финансов — Сергей Марченко (остается в должности)
Минздрав — Виктор Ляшко (остается в должности)
Минспорта — Матвей Бедный (остается в должности)
МИД — Андрей Сибига (остается в должности)
Минсоцполитики — Денис Улютин (остается в должности)
Минветеранов — глава Николаевской ОВА Виталий Ким (вместо Натальи Калмыковой)
МОН — Андрей Бутенко (вместо Оксена Лисового)
Министр экономики и экологии — Александр Кравченко
Министр аграрной политики — Тарас Высоцкий
Минрегион — Виталий Безгин
Мининфрастурктуры — Николай Калашник (Киевская ОВА) (вместо Алексея Кулебы)
Минюст — Денис Маслов
Минцифры — Оксана Ферчук
Нардепка Василевская-Смаглюк уточнила, что кандидатуры посла в США пока нет. Главу СБУ тоже пока не назначают.
Напомним, что Михаил Федоров возглавлял Министерство обороны с января 2026 года. Его назначили на этот пост вместо Дениса Шмыгаля, который был на этом посту полгода, а затем перешел в Минэнерго.
Напомним, 12 июля президент Владимир Зеленский анонсировал кадровые изменения в правительстве. На следующий день премьер Юлия Свириденко официально подала заявление об отставке в Верховную Раду.