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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
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Нардепы после встречи с Зеленским раскрыли новый состав Кабмина: почему Минобороны не оставили Федорову

По словам нардепов, Зеленский предложит нынешнего главу МВД Клименко на должность министра обороны вместо Федорова.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Владимир Зеленский и Игорь Клименко

Владимир Зеленский и Игорь Клименко

Президент Украины Владимир Зеленский определился, кто будет новым министром обороны — им не останется действующий глава ведомства Михаил Федоров.

Кто станет новым главой Минобороны, пишут «РБК-Украина» и нардепы Ярослав Железняк и Ольга Василевская-Смаглюк.

Сегодня стало известно, что глава государства провел заседание провластной фракции «Слуга народа». По словам отдельных нардепов, он раскрыл будущий кадровый состав правительства.

Отмечается, что премьер-министром прогнозируется Сергей Корецкий.

По словам Железняка, Зеленский определился с судьбой Михаила Федорова — вместо него в Минобороны переходит нынешний глава МВД Игорь Клименко. Какую должность получит Федоров, и получит ли какой-нибудь портфель вообще — пока неизвестно.

«Президент сказал фракции, что внесет Клименко на должность Минобороны. О будущем Федорова „будет где-то рядом“. То есть остается вообще без должности. Зеленский сказал, что не может выбирать между Сырским и Федоровым. И сказал, что последний провалил реформу ТЦК», — утверждает нардеп из «Голоса» Ярослав Железняк, который сам на заседании не присутствовал, входит в другую фракцию, но говорит, что узнал информацию от своих коллег.

По разным инсайдам структура будущего Кабинета Министров может выглядеть так:

  • Премьер-министр — Сергей Корецкий

  • Первый вице-премьер, Минэнерго — Денис Шмыгаль.

  • Вице-премьер, глава Минкульта — Татьяна Бережная (остается в должности)

  • Вицепремьер по вопросам евроинтеграции — Всеволод Ченцов (вместо Тараса Качки)

  • Минобороны — Игорь Клименко (вместо Михаила Федорова)

  • МВД — действующий глава Нацполиции Иван Выговский

  • Министр финансов — Сергей Марченко (остается в должности)

  • Минздрав — Виктор Ляшко (остается в должности)

  • Минспорта — Матвей Бедный (остается в должности)

  • МИД — Андрей Сибига (остается в должности)

  • Минсоцполитики — Денис Улютин (остается в должности)

  • Минветеранов — глава Николаевской ОВА Виталий Ким (вместо Натальи Калмыковой)

  • МОН — Андрей Бутенко (вместо Оксена Лисового)

  • Министр экономики и экологии — Александр Кравченко

  • Министр аграрной политики — Тарас Высоцкий

  • Минрегион — Виталий Безгин

  • Мининфрастурктуры — Николай Калашник (Киевская ОВА) (вместо Алексея Кулебы)

  • Минюст — Денис Маслов

  • Минцифры — Оксана Ферчук

Нардепка Василевская-Смаглюк уточнила, что кандидатуры посла в США пока нет. Главу СБУ тоже пока не назначают.

Напомним, что Михаил Федоров возглавлял Министерство обороны с января 2026 года. Его назначили на этот пост вместо Дениса Шмыгаля, который был на этом посту полгода, а затем перешел в Минэнерго.

Напомним, 12 июля президент Владимир Зеленский анонсировал кадровые изменения в правительстве. На следующий день премьер Юлия Свириденко официально подала заявление об отставке в Верховную Раду.

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Дата публикации
Количество просмотров
5304
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