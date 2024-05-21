Нардепы поссорились из-за московской церкви и блокировали трибуну Рады (видео)

Оппозиция требовала вынести на голосование законопроект о запрете УМП МП и создать комиссию по расследованию строительства фортификаций на прифронтовых территориях.

Народные депутаты "Евросолидарности" заблокировали трибуну Верховной Рады, требуя поставить на рассмотрение законопроект о запрете УПЦ Московского патриархата.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

"В заседании Рады объявили перерыв. Две фракции требуют поставить на рассмотрение законопроект о запрещении московской церкви", – отметил Железняк. Впоследствии он уточнил, что нардепы заблокировали трибуну Рады, после чего заседание было завершено.

Нардепы в Раде поссорились из-за московской церкви и заблокировали трибуну

Через пару часов после инцидента в зале Рады нардеп "Евросолидарности" Ростислав Павленко сообщил, что по итогам согласительного совета, который созвал председатель ВР Стефанчук решили, что:

Завтра должно быть проголосовано создание ВСК по контролю за построением фортификации и дронов.

Собираются подписи за рассмотрение закона о запрете московской церкви.

"Ибо "слуги" боятся, что у них нет голосов. Как только будет доказано обратное – закон будет рассмотрен и принят", – отметил Павленко.

Напомним, 19 октября прошлого года Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона №8371 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности в Украине религиозных организаций".

5 марта 2024 года Комитет ВР поддержал законопроект "о запрете УПЦ МП".

Он предусматривает запрет деятельности религиозных организаций, руководящий центр которых находится в государстве, осуществляющем вооруженную агрессию против Украины.

В УПЦ МП выступили против законопроекта, заявив, что он нарушает Европейскую конвенцию по правам человека и Конституцию Украины. УПЦ МП продолжает убеждать, что разорвала связи с Москвой и теперь ее руководящий центр якобы расположен в Киеве, поэтому этот законопроект не имеет к ней никакого отношения.

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