Нардепы предлагают лишить полномочий депутатов пророссийских партий в ВР и местных советах

Соответствующий законопроект зарегистрировала депутатская группа "Партия "За майбутнє".

В Верховной Раде зарегистрирован проект Закона №7362, предусматривающий приостановку в условиях военного состояния полномочий депутатов советов всех уровней и руководителей громад от пророссийских партий — ОПЗЖ, "Партия Шария", "Оппозиционный блок", "Наши", "Держава", "Левая оппозиция", "Прогрессивная социалистическая партия Украины", "Союз левых сил", "Социалистическая партия Украины", "Социалисты" и "Блок Владимира Сальдо".

Как прокомментировал один из авторов документа народный депутат Виктор Балога, цель законопроекта – ввести четкий законодательный механизм, который позволит лишать российских коллаборантов власти и полномочий на всех уровнях: от громады до парламента.

"Фактически каждый второй коллаборант и предатель Украины, которого решисты "назначили" во власть на временно оккупированных территориях — связан с ОПЗЖ. Этого достаточно, чтобы считать, что целью создания этой политической силы было, в нужный момент, поддержать захват Украины россией и превратиться в гауляйтеров путинского режима. Это значит, что в интересах национальной безопасности необходим четкий законодательный механизм, который позволит лишать представителей ОПЗЖ власти и полномочий на всех уровнях: от громады до парламента", — заявил Виктор Балога.

Как отмечено в пояснительной записке, законопроект №7362 вводит правовые механизмы и процедуры, необходимые для законной приостановки полномочий депутатов и глав громад от пророссийских партий, которые уже запрещены СНБО.

В частности, вопрос о приостановлении осуществления полномочий народным депутатом будет рассматриваться СНБО по инициативе не менее 45 народных депутатов или не менее трех членов Совета нацбезопасности. Вопрос о приостановлении осуществления полномочий депутатом местного совета, сельских, поселковых, городских председателей – по инициативе соответствующей военной администрации (или ОГА в случае не образования ОВА) или не менее 45 народных депутатов Украины.