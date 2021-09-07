Нардепы соберутся на внеочередное заседание, чтобы попросить США стать основным союзником

Нардепы соберутся на внеочередное заседание, чтобы попросить США стать основным союзником

Народные избранники соберутся на внеочередное заседание сразу после завершения очередного.

8 сентября депутаты соберутся на внеочередное заседание Верховной Рады для принятия обращения о предоставлении Украине статуса основного союзника США вне НАТО.

Соответствующее распоряжение подписал председатель ВР Дмитрий Разумков по требованию 153 нардепов, сообщила его пресс-секретарь Ольга Туний.

"В повестке дня — проект постановления об Обращении Верховной Рады Украины к Конгрессу Соединенных Штатов Америки относительно предоставления Украине двустороннего статуса основного союзника Соединенных Штатов Америки вне НАТО (MNNA) (№5380)", — написала она в Facebook.

Отметим, постановление об обращении в США в апреле зарегистрировал нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко. Как говорится в пояснительной записке, целью постановления является "задействование механизмов стратегических гарантий безопасности для обеспечения территориальной целостности государства и получения надлежащей международной военной помощи".

Напомним, 7 сентября, в 11:00 состоялось открытие шестой сессии Верховной Рады девятого созыва. Нардепы вернулись с каникул и приступили к первому дню работы в парламенте.

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