Нардепы соберутся на внеочередное заседание, чтобы попросить США стать основным союзником

Народные избранники соберутся на внеочередное заседание сразу после завершения очередного.
8 сентября депутаты соберутся на внеочередное заседание Верховной Рады для принятия обращения о предоставлении Украине статуса основного союзника США вне НАТО.
Соответствующее распоряжение подписал председатель ВР Дмитрий Разумков по требованию 153 нардепов, сообщила его пресс-секретарь Ольга Туний.
"В повестке дня — проект постановления об Обращении Верховной Рады Украины к Конгрессу Соединенных Штатов Америки относительно предоставления Украине двустороннего статуса основного союзника Соединенных Штатов Америки вне НАТО (MNNA) (№5380)", — написала она в Facebook.
Отметим, постановление об обращении в США в апреле зарегистрировал нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко. Как говорится в пояснительной записке, целью постановления является "задействование механизмов стратегических гарантий безопасности для обеспечения территориальной целостности государства и получения надлежащей международной военной помощи".
Напомним, 7 сентября, в 11:00 состоялось открытие шестой сессии Верховной Рады девятого созыва. Нардепы вернулись с каникул и приступили к первому дню работы в парламенте.