Нардепы собираются на заседание: что в повестке дня Рады 16 февраля

Нардепы собираются на заседание: что в повестке дня Рады 16 февраля

Заседание начнется в 10:00.

Сегодня, 16 февраля, Верховная Рада рассмотрит законопроект об усовершенствовании процедур оборонного планирования, а также проект закона о выходе из некоторых международных договоров Украины, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств.

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Так, согласно повестке дня, сегодня парламентарии также должны рассмотреть вопрос о продлении до 1 августа 2023 года срока действия Соглашения между Украиной и Нидерландами о Международной миссии защиты расследования сбития в июле 2014 года пассажирского самолета компании Malaysia Airlines рейса МН-17.

Также планируется ратифицировать ряд международных соглашений и заслушать отчет Временной следственной комиссии ВР по проверке и оценке состояния "Укрзализныци".

Напомним, до 15 февраля последний раз депутаты собирались на пленарное заседание 1 февраля, поскольку из-за большого количества больных COVID-19 среди коллег и работников Аппарата решили две недели работать в комитетах.