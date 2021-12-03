Нардепы сократили количество пленарных недель в январе: как будет работать Рада после Нового года

В начале нового 2022 года нардепы отработают только одну пленарную неделю.
Народные депутаты сократили количество пленарных недель для работы после Нового года в январе. Так, вместо двух они будут работать в пленарном режиме только одну неделю.
Соответствующее решение было принято парламентариями 3 декабря, сообщает корреспондент УНИАН.
В частности, 276 народных депутатов поддержали внесение изменений в календарный план проведения шестой сессии девятого созыва. Этими изменениями предусмотрено, что в январе парламентарии будут работать в пленарном режиме только одну неделю — с 18 по 21 января.
В то же время неделя, которая раньше предполагалась как пленарная, от 10 до 14 января, посвятят работе с избирателями.
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