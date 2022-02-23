Нардепы Верховной Рады готовятся работать в беспрерывном режиме

В усиленном режиме ВР будет работать со дня введения ЧС.

В Верховную Раду в среду, 23 февраля, был внесен проект постановления об организации работы парламента в условиях чрезвычайного или военного положения.

Соответствующий документ появился на сайте ВР.

Проект постановления об организации работы Верховной Рады Украины в условиях чрезвычайного и/или военного положения (№7105) внес в парламент глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Отмечается, что в случае введения ЧС парламентарии будут осуществлять свою работу в режиме постоянных пленарных заседаний.

"Работа Верховной Рады Украины осуществляется в режиме пленарных заседаний Верховной Рады Украины, работы в комитетах Верховной Рады Украины, временных специальных комиссиях и временных следственных комиссиях Верховной Рады Украины, депутатских фракциях (депутатских группах), а также осуществляются командировки народных депутатов Украины по распоряжению Председателя Верховной Рады Совета Украины", — говорится в документе.

Согласно пояснительной записке, ВР продолжит работу в штатном режиме. Это постановление начнет действовать с момента введения чрезвычайного и военного положения в Украине.

Проект постановления об организации работы Верховной Рады Украины во время ЧС

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) просит Верховную Раду ввести чрезвычайное положение по всей территории, кроме Луганской и Донецкой областей. Какие ограничения могут действовать – больше ЗДЕСЬ.

Отметим, что решение о введении чрезвычайного положения ВР должно быть принято 23 февраля в 17:00.

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