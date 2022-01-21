Нардепы возвращаются к работе после каникул: что рассмотрят в первую пленарную неделю

Нардепы возвращаются к работе после каникул: что рассмотрят в первую пленарную неделю

Работу начнут плодотворно. Планирует за неделю рассмотреть более 100 законопроектов.

С 25 января народные депутаты Верховной Рады возвращаются к работе после новогодне-рождественских каникул. В понедельник состоится первое пленарное заседание 2022 года, на котором, в частности, рассмотрят законопроекты об экономическом паспорте, национальном сопротивлении и "правковом спаме".

Об этом идет речь на сайте ВР.

Согласно опубликованному дневному порядку пленарных заседаний, народные избранники планируют за неделю рассмотреть более 100 законопроектов.

В частности, речь идет о таких документах:

№3415 — по противодействию поправочному спаму;

№4278, 4279 — о повышении лимита налогообложения заказа из зарубежных интернет-магазинов со 100 до 150 евро;

№5583 — о внесении изменений в закон о статусе ветеранов войны, об усовершенствовании системы социальной защиты;

№5864 — о введении Дня Украинской Государственности, который будет отмечен 28 июля;

пакет президентских законопроектов о внедрении экономического паспорта №№6394, 6395, 6396, 6397;

№6302 — по подготовке и ведению национального сопротивления;

№6287 — по стимулированию развития украинского книгоиздания и книгораспространения.

К слову, депутаты были на каникулах больше месяца. Последний рабочий день депутатов 2021 был 17 декабря.

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