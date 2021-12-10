Наркотики, коррупция и преступность: Венедиктова провела встречу с представителями Госдепа США

Генпрокурор проинформировала коллег о результатах реформ и состоянии прокуратуры.

Во время рабочей командировки в Соединенные Штаты Америки Генпрокурор Ирина Венедиктова провела встречу с заместителем секретаря Бюро по международным вопросам борьбы с наркотиками и правоохранительными органами Государственного департамента США Тоддом Д. Робинсоном.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

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Генеральный прокурор рассказала о результатах реформы прокуратуры и дальнейших планах трансформации институции. Венедиктова сообщила, что после кадровой аттестации прокуроров всех уровней продолжается процесс оптимизации рабочих процессов и масштабная диджитализация прокуратуры.

Генпрокурор также отметила, что конкурс по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры уже находится на финальной стадии.

"Новым импульсом для всей правоохранительной системы государства в этой сфере стал недавно проведённый Офисом Генпрокурора Международный антикоррупционный форум", — сказала Венедиктова.

Стороны согласились, что объединение усилий по противодействию коррупции и продвижению реформ в сфере уголовной юстиции, включая развитие специализации прокуроров, поможет в укреплении безопасности и справедливости в обеих странах.

Следует отметить, что Бюро занимается решением проблем, связанных с нелегальным оборотом наркотиков, борьбой с транснациональной преступностью и коррупцией и укреплением институций уголовной юстиции по всему миру.

Напомним, ко Всемирному дню борьба с коррупцией ТСН провела на собственном Teltgram-канале опрос, сталкивались ли украинцы с ней. Почти треть ответила – от них прямо требовали взятки. Еще 20% сами предлагали их по своей инициативе. В то же время, почти 46% либо никогда не сталкивались с коррупцией в Украине, либо никогда взяток не давали.

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