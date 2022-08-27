"Народ побеждает всегда": Зеленский объяснил, почему Украина победит и анонсировал награды для друзей страны

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал указ о награждении государственными наградами друзей Украины за границей, которые помогают бороться за свободу.

Президент также заверил, что Украина победит, ведь народ побеждает всегда.

Об этом глава государства сказал в видеообращении 27 августа.

"Будет еще один важный указ о награждении государственными наградами друзей Украины заграницей, наших партнеров, наших помощников в борьбе за свободу, за жизнь, тех, чей вклад действительно весомый, тех, кому Украина всегда будет благодарна", — анонсировал Зеленский.

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"Борьба за независимость — это борьба всего народа, только так она бывает успешной. Именно такой, всенародной, она есть у нас в Украине. И именно поэтому Украина победит. Народ побеждает всегда", — подчеркнул президент.

Он добавил – также успешная борьба за свободу в мире не может быть борьбой только отдельных людей или отдельных государств.

"Это совместная работа, это результат, который достигается благодаря крепости и солидарности всех, кто ценит свободу и кто не терпит тиранию. Свобода побеждает всегда. Обязательно победим! Вечная слава всем нашим героям!" – сказал Зеленский.